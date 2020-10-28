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28.10.2020 - 14:45 | | DHA

Park halindeyken hareket eden kamyonet, apartmana çarptı!

İzmir’in Konak ilçesinde, süpermarkete yük indirmek için sürücüsünün park ettiği kamyonet, freninin boşalması sonucu hareket etti. Yokuş aşağı hızla inen kamyonet apartmana çarparak dururken, doğal gaz borusunun patlaması, tedirginliğe neden oldu.

Park halindeyken hareket eden kamyonet, apartmana çarptı!

Olay, öğle saatlerinde Altıntaş Mahallesi 348 Sokak’ta meydana geldi. Bir süpermarkete yük indirilen 35 AU 7037 plakalı kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu hareket etti. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet, sokak üzerindeki Sadık Bey Apartmanı'na çarptı. Apartmanın alt katındaki dairede maddi hasar meydana gelirken, sokaktaki doğal gaz hattıyla bağlantıyı sağlayan boru da patladı. Mahalle sakinleri, büyük bir gürültü sonrasında fark ettikleri olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yoğun doğal gaz kokusunun sardığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Sokaktaki doğal gaz bağlantısı kesildi.

'BİNA YIKILIYOR ZANNETTİK'

Apartmanda oturan Hülya Sonkut, "Aniden çıkan gürültü sonrasında kendimizi dışarı attık. Park halindeki kamyonetin, freni boşalmış, sürücüsüz olarak hareket etmiş. Geçen gün de buna benzer bir kaza oldu. Burada, bir facia önlendi. Allah beterinden korusun. Doğal gaz borusu patladığı için çok berbat bir gaz vardı, çok yoğun kokuyordu. Bütün mahalleyi sarmıştı. Gelip gazı kestiler. Bunun bir daha yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

Mahallede oturan Figen Kılınç ise, "Bina yıkılıyor zannettik, bir çökme olduğunu falan zannettik. Bu süpermarketin buradan kaldırılması gerekiyor. Allah’tan sokaktan geçen yoktu. Büyük bir kaza atlatıldı. Bomba patladı zannettik. Özellikle doğal gaz patlamasından çok korktuk. Çoluk çocuk yaşlılar var, evlerinden inemiyorlar. Bu marketin burada, bu kadar yokuşta olmaması gerekiyor. Bu olay, burada daha önce en az 3 defa daha yaşandı" dedi.

 

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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