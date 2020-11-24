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24.11.2020 - 17:00 |

Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı!

Samsun'da işten evine giderken parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişinin bıçaklandığı yerin farklı bir ilçe olduğunu ve bıçaklayanların da yabancı uyruklu olmadığını polis ortaya çıkardı.

Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı!

Edinilen bilgiye göre, pastanede çalışan T.K. (25) parkta bıçaklanmış halde arkadaşı tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.K. kendisinin Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Emine Kefeli Parkı'nda bakışma yüzünden Suriye uyruklu 3 kişinin saldırarak bıçakladığını ileri sürdü.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada T.K.'nin doğru söylemediğini ve kendisini Suriyelilerin değil, tanıdığı ve olay öncesi telefonla konuşup buluştuğu R.M.'nin bıçakladığını, bıçaklama olayının da İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı'nda meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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