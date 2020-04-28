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28.04.2020 - 12:17 | | DHA

Son dakika... Parktaki uzun eşek oyununa 31 bin 500 lira ceza!

Ankara’nın Mamak ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde parkta 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Son dakika... Parktaki uzun eşek oyununa 31 bin 500 lira ceza!

Bir grup genç, geçen pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala ilçedeki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir araya geldi. Gençler, maskesiz ve sosyal mesafe kurallına uymayarak 'uzun eşek' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi.

Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

 

 

Corona virüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendiCorona virüs ile mücadelenin başında gelen hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde her gün ortalama 500’ün üzerinde test yapılıyor. Bazı günler bu rakam binin üzerinde oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Bilimler binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarında her gün yüzlerce PCR testi yapılıyor. Corona virüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Covid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor.
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