Pasif içiciler de KOAH riski altında

Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Sigara içen her 4 kişiden 1’inin KOAH olarak bilinen Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı’na yakalandığını belirten Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, sigara içilen ortamda bulunan pasif içicilerin de KOAH riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Merdivenle başlıyor

Günümüzde yaşam kaybının nedeni olan hastalıklar arasında 3. sırada yer alan KOAH’ın sigara içme oranlarının artmasına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çıkacağı öngörülüyor.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir açıklama yapan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, dünyada yaklaşık 400 milyon kişinin KOAH hastası olduğunu aktardı. Salepçi, her 1O KOAH hastasından 9’unun da hasta olduğunu bilmediğini söyledi.

Sigara içen her 4 kişiden 1’inde KOAH görüldüğünü belirten Prof. Salepçi, şunları anlattı: “Alveol adı verilen hava keseciklerinin harabiyetinin yol açtığı akciğer dokusunun bozulması, elastikiyetinin kaybolması ve kana yeterince oksijen taşınamaması ile sonuçlanan tipine amfizem adı verilir. Bu hastalarda önceleri merdiven, yokuş çıkarken ortaya çıkan nefes darlığı, hastalık ilerledikçe düz yolda yürürken bile görülmeye başlar. KOAH’ın bir diğer çeşidi de kronik bronşittir.

Kronik bronşit, amfizemden farklı olarak hava yollarının hastalığıdır. Bronş duvarında hücre birikimi ve zaman içinde geri dönüşümsüz bir kalınlaşma oluşur. Bu hastalar her yıl kış aylarında en az 3 ay devam eden öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri ile başvururlar. KOAH’lı hastalar genellikle öksürük balgam gibi yakınmalarının içtikleri sigaraya bağlı olduğunu düşünerek yaşadıklarını doğal olarak görür ve doktora başvuruda gecikirler. Bu nedenle de her 10 KOAH hastasından 9’u tanı konulamadığı için KOAH olduğunu bilmez.”

KOAH’ın, sigara kullanımı devam ettiği sürece tedavi edilmesi imkansız bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Salepçi, şu ifadeleri kullandı:

‘Kanserojen madde’

“Tütün hiç işlenmeden bile kanserojen bir maddedir. Kaldı ki sigara yapımında tütün birçok işlemden geçer ve birçok katkı maddesi eklenir. Sigara yanarken de dumanıyla pek çok zararlı madde ortaya çıkar. Bu nedenle sigara içmeyen ancak sigara içilen ortamda bulunan pasif içiciler de KOAH riskiyle karşı karşıya kalır.”