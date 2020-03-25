Paskalya ne zaman? Ne zaman kutlanır?

Paskalya ne zaman? sorusu Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olması nedeniyle şu sıralar sıklıkla aratılıyor. Mart sonuna yaklaşılması nedeniyle konu trend olmuş durumda... İşte 2020 Paskalya tarihi...

PASKALYA NE ZAMAN?

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır. Bu yıl Paskalya 12 Nisan'da kutlanacak.