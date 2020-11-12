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12.11.2020 - 12:00 | | DHA

Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te Kasım'da deniz keyfi!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 'pastırma yazı' devam ederken, bunu fırsat bilen ilçe halkı ve az sayıdaki turist, çocuklarıyla birlikte plajda güneşlenip, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te Kasım'da deniz keyfi!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te pastırma yazı yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 28 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 ve nem yüzde 52 olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu yazlık kıyafetlerle yürüyüş ve bisiklet sporu yapanlar ile doldu. Denize girenler görülürken, çocuklarıyla birlikte geldikleri plajda portatif sandalyelerinde oturarak güneşli havanın tadını ve eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar da oldu.

Günübirlik tatile gelen kimileri Kordon Caddesi'nden kalkan tekne taksilerle dolaşarak maviyle yeşilin buluştuğu koyların tadını çıkardı.

Kordon Caddesi'nden Siteler mevkisine kadar uzanan sahil yolunda yürüyüş yapanlar eşsiz deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde sahile masa ve sandalyelerini koyanlar içeceklerini yudumladı.

Konya'dan ailesiyle tatile gelen Ahmet Cengiz (52), "Gördüğünüz gibi denizin keyfini çıkartıyorum. Hava çok güzel ve yazdan kalma günler var. Tatil boyunca her gün denize gireceğim" dedi.

Sahil yolunda yürüyüş yapan Ferhat Karaman, "Yazdan kalma bir hava var. Yağmur da yağsa soğuk da olsa bir süre sonra güneş açıyor ve yaz günü gibi oluyor. Günlük yürüyüş sporumu yapıyorum. 12 ay yaz mevsimi yaşıyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, Marmaris ilçe merkezinde güneşli havanın hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.

 

    Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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