Patatesli Üçgen Börek tarifi ve malzemeleri | Patatesli Üçgen Börek nasıl yapılır?

Patatesli Üçgen Börek nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden gelinler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler 20 Şubat Perşembe günü Patatesli Üçgen Börek konusundaki hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Haftanın finalinde beş gün boyunca en yüksek puanı toplayan gelin beş altın bileziği koluna takacak. Peki Patatesli Üçgen Börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

PATATESLİ ÜÇGEN BÖREK MALZEMELERİ

3 adet yufka

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

Arası için:

100 gr Tereyağı

Yarım çay bardağı nişasta

Üstü için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı Çörekotu

PATATESLİ ÜÇGEN BÖREK YAPILIŞI:

İç harcı için patatesleri soyun ve haşlayın. Haşlanmış patatesleri rendeleyin. Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye alın.

Orta ateşte soğan pembeleşince patatesleri ekleyin, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın. 1 Dakika kadar kavurup ocaktan alın. Yufkayı tezgaha serin ve üstüne fırça yardımıyla erittiğiniz yağı sürün. Yağın üstüne bir süzgeç yardımıyla nişasta serpin. 2. yufkayı ilkinin üstüne serin ve aynı işlemi uygulayın. Son yufkayı da serin ve soslayıp nişasta serpin.

Hazırladığınız patatesli harcı yufkanın her iki ucuna yatay olarak bir şerit halinde yayın. Yufkayı iki ucundan ortaya doğru kıvırın ve ortadan bıçak yardımıyla bölün. Üçgen şeklinde dilimleyin, üstlerine yumurta sarısı sürün ve susam serperek 180 derece önceden ısıttığınız fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.