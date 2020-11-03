Patlamadan vahşet çıktı

İstanbul Bahçelievler’de önceki gün bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Fatma Mavi’nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokak’ta önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, beş katlı apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan ve özel bir televizyon kanalında reji görevlisi olarak çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin evinde patlama meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan patlamayla birlikte adrese yönelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra evde polisle birlikte yaptıkları ilk incelemede salon kısmında Fatma Mavi’nin cesediyle karşılaştı. İki yıldır aynı adreste oturduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadının cesedini Adli Tıp Kurumu’na kaldırıp patlamanın yangının basıncıyla yaşandığını belirleyen ve yapılan ilk incelemede yarı yanmış vaziyetteki cesedin boğaz kısmında morluklar tespit eden ekipler, cinayet üzerine yoğunlaştı. Mavi’nin cep telefonu incelemesinde Mavi’nin en son taksicilik yapan Ergin A. ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

İfade işlemi için Emniyet’e götürülen, ellerinde ve kollarında yanık olduğu tespit edilen Ergin A, polise verdiği ilk ifadesinde olaydan haberdar olmadığını söyledi. Ancak daha sonra yapılan çapraz sorguda cinayeti itiraf eden Ergin A., şunları söyledi:

“Cumartesi gecesi Fatma ve yanında bulunan iki kadınla Taksim’e eğlenmeye gittik. Eğlence bittikten sonra sabah 07.00 gibi eve geldik. Eve geldiğimizde başka bir kadın yüzünden aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında kendimi tutamadım ve o an geçirdiğim cinnetle Fatma’nın boğazını sıktım. Öldüğünü fark edince de arkadaşım Ali İlkay S.’yi arayıp eve çağırdım. İlkay’la birlikte yakındaki bir benzin istasyonuna gittik. Ona para verdim ve o gidip benzin aldıktan sonra tekrar geri döndü. Ali’nin elinden aldığım benzin bidonuyla ben eve çıkarken Ali evine gitti ve daha sonra da benzini dökerek evi ateşe verdim. Amacım cinayete yangın görüntüsü vermekti.”