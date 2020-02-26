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26.02.2020 - 12:30 | | AA

Patlayan düdüklü tencere onu bu hale getirdi!

Erzurum'da yemek pişirdiği düdüklü tencereyi içindeki buharın çıkmasını beklemeden aceleyle musluğun altına koyan Derya Alkan'ın oluşan basınç ve patlama nedeniyle vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Patlayan düdüklü tencere onu bu hale getirdi!

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) tıbbi sekreterlik yapan  2 çocuk annesi 35 yaşındaki Derya Alkan, yaklaşık 10 gün önce evinde yemek  pişirdiği düdüklü tencereyi hemen açmak istedi.

İçindeki buhar yeterince boşalmadan musluğu açarak suya tuttuğu  düdüklü tencerenin patlamasıyla Alkan'ın yüzünün büyük bölümü ve vücudunun  çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

Patlama sesini ve Alkan'ın çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil  Servis ekiplerinden yardım istedi.

Alkan, evdeki ilk müdahalenin ardından BEAH Yanık Merkezinde tedavi  altına alındı.

Derya Alkan yaptığı açıklamada, "Düdüklüye yemeği  koymuştum, pişince altını kapatıp hemen musluğun altına koydum ve suyu açtım,  suyla temas eder etmez de düdüklü bomba gibi patladı. Patlamada çeşme musluğu da  kırılıp yerinden fırladı." dedi.

Alkan, patlamanın etkisiyle korkup hemen mutfaktan uzaklaştığını  belirterek, mutfaktan çıktıktan sonra yandığını hissettiğini ifade etti.

Başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ve yaşadığı olayı unutamadığını  vurgulayan Alkan, elektronik eşyalara bile  dokunmaya korktuğunu aktardı.

Patlayan düdüklü tencere onu bu hale getirdi

"EVİMİZDE BOMBA BULUNDURUYORUZ"

Alkan, özellikle çalışan kadınlarının zamandan tasarruf etmek için düdüklü tencere kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Düdüklü tencere  kullanarak zamandan kazandığımızı sanıyoruz ama evimizde bomba bulunduruyoruz.  Düdüklü kullananlar yemek piştikten sonra hemen açmasın ya da hemen suyun altına  koymasın, bir süre bekleyip tamamen havasının boşalmasını beklesin. Çok acılar  çektim, hala da çekiyorum. Benim gibi aceleci davranıp bu acıları kimsenin  çekmesini istemem. " diye konuştu.

Yanık Merkezi Klinik Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk ve ekibine ilgi  ve alakalarından dolayı teşekkür eden Alkan, iyileşip evine gideceği günü  bekliyor.

BEAH Yanık Merkezi Klinik Sorumlusu Dr. Öztürk de Alkan'ın sıcak  buhara teması sonucu derin ve yüzeysel  2. ve 3. derecede yanıklar oluştuğunu  belirterek, "Hastamız erkenden yapılan medikal tedavi müdahalesiyle cerrahi  tedaviye gerek kalmadan büyük oranda sağlığına kavuştu." dedi.

DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANANLARA ÖNERİLER

Düdüklü tencere kullanırken yapılan hatalar sonucu ciddi yaralanmalar  meydana geldiğine işaret eden Öztürk, şu önerilerde bulundu:

"Düdüklü tencereyle yemek pişirirken ağzına kadar suyla doldurmamak  gerekiyor, bu durum buharın içeride sıkışmasına sebep olabiliyor. Tencerenin en  az üçte bir kısmının boş bırakılması gerekiyor. Düdüklü tencereyi ateşe koyduktan  sonra düdük kısmı dik konuma getirilmeli, düdükten hafif ses çıkmaya başlayınca  tenceredeki havanın çıkmasını bekleyip düdük yan yatırılmalı. Belirli süre daha  yemek pişirildikten sonra ocağın ateşi kapatılıp tencerenin soğuması sonrası  düdük dik konuma alınıp tenceredeki havanın boşalması sağlanmalı, kapağı açmakta  ise acele edilmemeli."

Öztürk, buhar yanıkları sonrası önce yanan alanın ılık suya tutulması  gerektiğini belirterek, bu tür kazalarda yanan yerleri en az 10-15 dakika musluk  suyuna tutup yıkamanın en doğru yöntem ancak yanan bölgeye yoğurt, diş macunu ve  salça gibi müdahalelerin de tamamen yanlış olduğunu kaydetti.

 

 

 

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