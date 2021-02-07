Patron kaçtı 300 şoför mağdur!

Şirket yetkililerinin yurt dışına kaçtığı iddia edilirken, şirketin bünyesinde kendi araçlarıyla çalışan şoförler ise büyük bir şok yaşadı. Korsan araç muamelesi görmemek için kendi araçlarını şirketin üzerine yaptıklarını belirten şoförler, dün Han Şirketler Grubu’nun Koza Plaza’daki Ofisi’nin önünde toplandı.

Mağdurlardan Tuncay Kaşka, “Şirket zaten dört aylık ödeme yapmadı. Battı, gitti. Arabaların hepsinin üzerinde haciz var. Mahkemeye başvuracağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi. Aracının üzerinde dört ayrı haciz kararı bulunan Dursun Özyurt ise, “Arabamı peşin olarak bireysel kredi ile aldım. Şimdi eve götüremiyorum. Sadece arabamız değil, iki maaşımız, yemek paramız, OGS borçları da vardı” diye konuştu.

Üç aracı şirket yüzünden hacizlik olan Ali Düdükçü de, şu ifadeleri kullandı: “Kendi arabamız olmasına rağmen borçlu duruma düştük. Prosedür gereği bu şirkette çalışmak için kaçak olmasın ve devlete vergimizi vermek maksadıyla noterde Han Turizm’e satış yaptık. Satışlardan sonra araçlarımızla çeşitli basın kuruluşlarında 15 yıldır emek sarf ettik. Emeğimizden geçtik, araçlarımızı ekmek teknemizi kurtarmaya çalışıyoruz.”

Mağdurların avukatlarından Muhammed Talha Kor, önceki günden itibaren mağdurların vekaletlerini topladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Her ne kadar ruhsat Han Şirketler Grubu’nda olsa da bu araçların fiili sahipleri bu şoförler. Bu adamların bu alacaklılarla herhangi bir münasebeti, hukuki, borç ilişkisi yok. Öncelikle bu fiili durumu ispat edeceğiz. İhtiyati tedbir kararını alacağız. Araçlar üzerindeki bu hacizleri durdurup şoförlerin kısa vadede mağdur olmamalarını sağlayacağız. Dava sürecinde de şoförler arabalarını çalıştırıp evlerine ekmek götürebilecekler.”