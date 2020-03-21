Paula Dybala kimdir? Paula Dybala kaç yaşında, nereli?

Paulo Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin, Cordoba'nın Laguna Larga ilçesinde dünyaya geldi.

Futbola Arjantinli kulüp Instituto altyapısında başlayan Dybala, ilk profesyonel sözleşmesini de 2011 senesinde Instituto ile imzaladı.

Yanlızca bir sezon formasını giydiği Instituto'da göz dolduran genç forvet, çıktığı 40 maçta 17 gol atarak takımına katkıda bulundu.

2012 senesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo'ya transfer olan Dybala, 2012-15 yılları arasında forma şansı bulduğu 90 maçta 21 kez rakip ağları havalandırdı. Serie B'de mücadele eden takımıyla birlikte, 2013-14 sezonunda Serie B Şampiyonluğu yaşadı.

2015 senesinde 32 milyon € karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Şu ana dek takımı Juventus ile 2015-16 sezonunda lig şampiyonluğu gören futbolcu, aynı sezon Coppa İtalia'yı ve 2015 senesinde de Supercoppa Italiana'yı kazandı.

Paulo Dybala, aynı zamanda 2015 senesinden bu yana Arjantin Milli Takımı forması giymektedir.