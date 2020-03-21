MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Payitaht Abdülhamid 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 113. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınd
ABONE OL
21.03.2020 - 00:56 |

Payitaht Abdülhamid 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 113. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınd

Ekranların sevilen dizisi Payitaht "Abdülhamid" 113. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu haftaki bölümünde Blavatsky, Abdülhamid’in tuzağına düştü ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği Payitaht "Abdülhamid" 114. yeni bölüm fragmanı ve 113. son bölüm kesintisiz izleme linki...

Payitaht Abdülhamid 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 113. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınd

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid demiryolu meselesinde amacına ulaşınca Heckler, Abdülhamid’in önüne başka bir mesele getirir. Abdülhamid’in elinde Heckler’ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni ortadan kaybolur. Abdülhamid anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırken Heckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat ve hafiye savaşı yaşanır. Halil Halid’in yeni görevi İngiliz sefaretinde çalışan Robert’i almaktır. Heckler da aynı zamanda sefarette hainlik eden kişiyi aramaktadır. Halil Halid, vazifesini yapabilecek mi? Abdülhamid anlaşma nüshasını bulup Heckler’ın tuzağından kurtulabilecek mi? Heckler bu sefer Abdülhamid’i yenebilecek mi? Bidar, Zekiye’yi Kemalettin konusunda Naime’nin kafasını karıştırmaması için uyarır. Abdülhamid’in kalbini yeniden kazanmaya karar veren Bidar, kocasına özel ve anlamlı bir hediye gönderir. Meziyet’e kısmet çıkmıştır ve genç kız Abdülkadir’den ümidi olmadığı için kabul eder. Blavatsky, Abdülhamid’in tuzağına düşer. Heckler ile Abdülhamid’e karşı işbirliği yapar. İkilinin Abdülhamid’e karşı planı nedir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Payitaht Abdülhamid 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 113. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınd

Payitaht Abdülhamid 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 113. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınd

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber