Paylaşmak güzeldir
Koruncuk Vakfı, Türkiye’de ilk defa 1 Aralık 2020’de kutlanacak “#PaylaşmaGünü” kapsamında bağışçılığı ve gönüllülüğü teşvik etmeyi, bireyleri ve kurumları birlikte hareket ederek paylaşmanın gücünü göstermeyi amaçlıyor.
Vakıf bu amaçla, Koruncukköylerde kesintisiz eğitime erişimleri doğrultusunda desteklediği çocuklar için oluşturduğu ‘giyim ürünleri’ ihtiyaç listesiyle bağışçıları yapacakları bağışlarla #PaylaşmaGünü hareketine destek olmaya çağırıyor. Bu doğrultuda çocukların kesintisiz eğitimlerini destekleyen bağışçılar, ‘info@koruncuk.org’ adresine e-posta göndererek bilgi alabilecek, ihtiyaç listesindeki bir giyim ürününü satın alarak Koruncukköylere ulaştırabilecekler. Böylece oluşturulan ihtiyaç listesi üzerinden Koruncuklara bağış yaparken, paylaşma kültürünün yaygınlaşmasına da destek olacaklar. #PaylaşmaGünü 60’tan fazla ülkede küresel olarak uygulanıyor.
Bağışçılığı ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla bireylerin, ailelerin, kuruluşların, toplum liderlerinin, özel sektörün ve öğrencilerin ortak gücünü kullanan #Paylaşma-Günü, 60’tan fazla ülkede küresel olarak fark yaratan #GivingTuesday hareketinin Türkiye’deki uygulamasıdır.