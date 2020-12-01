Paylaşmak güzeldir

Vakıf bu amaçla, Koruncukköylerde kesintisiz eğitime erişimleri doğrultusunda desteklediği çocuklar için oluşturduğu ‘giyim ürünleri’ ihtiyaç listesiyle bağışçıları yapacakları bağışlarla #PaylaşmaGünü hareketine destek olmaya çağırıyor. Bu doğrultuda çocukların kesintisiz eğitimlerini destekleyen bağışçılar, ‘info@koruncuk.org’ adresine e-posta göndererek bilgi alabilecek, ihtiyaç listesindeki bir giyim ürününü satın alarak Koruncukköylere ulaştırabilecekler. Böylece oluşturulan ihtiyaç listesi üzerinden Koruncuklara bağış yaparken, paylaşma kültürünün yaygınlaşmasına da destek olacaklar. #PaylaşmaGünü 60’tan fazla ülkede küresel olarak uygulanıyor.

Bağışçılığı ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla bireylerin, ailelerin, kuruluşların, toplum liderlerinin, özel sektörün ve öğrencilerin ortak gücünü kullanan #Paylaşma-Günü, 60’tan fazla ülkede küresel olarak fark yaratan #GivingTuesday hareketinin Türkiye’deki uygulamasıdır.