01.04.2020 - 17:48 | | DHA
Pazara 65 yasaklılar ve çocuklar alınmadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde zabıta ekipleri önlem aldı. Ekipler, 65 yaş ile üstü vatandaşları ve çocukların pazar yerine girişine izin vermedi.
Corona virüse karşı ülke genelinde önlemler giderek arttırılırken, Ayvalık ilçesinde zabıta ekipleri pazar yeri girişinde nöbet tuttu.
Ayvalık'ın turistik Altınova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde önlem alan zabıta ekipleri, yaş kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların pazara girmesine izin vermeyerek evlere dönmeleri uyarısında yaptı.
Ekipler ayrıca çocuklarında pazar yerine girişine izin vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.