Pazara 65 yasaklılar ve çocuklar alınmadı

Corona virüse karşı ülke genelinde önlemler giderek arttırılırken, Ayvalık ilçesinde zabıta ekipleri pazar yeri girişinde nöbet tuttu.

Ayvalık'ın turistik Altınova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde önlem alan zabıta ekipleri, yaş kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların pazara girmesine izin vermeyerek evlere dönmeleri uyarısında yaptı.

Ekipler ayrıca çocuklarında pazar yerine girişine izin vermedi.