Olay, 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼, GÃ¼rsu ilÃ§esi Ä°stiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde yaÅŸandÄ±. PazarcÄ±lar Suriye uyruklu Hamza Acan ile Murat S. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma, Murat S.'nin kardeÅŸleri Ä°.S. ve Ramazan S. ile aÄŸabeyi Mustafa S.'nin de dahil olmasÄ±yla kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 4 kardeÅŸ, Hamza Acan'Ä± darbetti. Yere dÃ¼ÅŸen Acan baÅŸÄ±nÄ± yere vururken, kavgayÄ± Ã§evredekiler araya girerek, sonlandÄ±rdÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Hamza Acan, kurtarÄ±lamadÄ±.

4 KARDEÅž TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Murat S. (15), Ä°.S. (13), Ramazan S. (17) ve Mustafa S. (22) sevk edildikleri adliyede tutuklandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, yaÅŸlarÄ± 18'den kÃ¼Ã§Ã¼k 3 kardeÅŸ hakkÄ±nda Bursa Ã‡ocuk AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§tÄ±. YaÅŸÄ± 18'den bÃ¼yÃ¼k olan Mustafa S.'nin dosyasÄ± ise ayrÄ±ldÄ±.

'HAMZAâ€™YA VURMADIM'

Mustafa S. hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Bursa 16. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nce kabul edildi.Â Ä°ddianamede, Murat S.'nin (15) tezgahÄ±na gelen kimliÄŸi belirsiz Suriyeli bir kadÄ±na "AlmÄ±yorsan Ã§ek git" dediÄŸi, Hamza Acan'Ä±n (17) da Murat S.'ye "Neden bu ÅŸekilde davranÄ±yorsun?" diyerek tepki gÃ¶sterdiÄŸi, bu nedenle ikili arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda Murat S.'nin Acan'a yumruk attÄ±ÄŸÄ±, Acan'Ä±n da eline geÃ§irdiÄŸi boÅŸ plastik sebze kasasÄ±nÄ± fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°ddianamede, ifadesinde Suriyeli gence vurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸi bildirilen tutuklu sanÄ±k Mustafa S. (22) hakkÄ±nda â€˜Ã‡ocuÄŸu kasten Ã¶ldÃ¼rmekâ€™ suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.

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