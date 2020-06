Peak, Zynga'ya mı satıldı? İşte Zynga hakkında bilgi ve oyunları...

Geçtiğimiz haftalarda Peak'in satılacağı haberleri konuşuluyordu. Peak tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Türk şirket Peak, Zynga'ya satıldı. Zynga'nın Peak'i almasından sonra Zynga oyunları ve şirket hakkındaki bilgiler araştırmaya başlandı.Peki Zynga oyunları nelerdir? İşte Zynga hakkında bilgiler...

PEAK, ZYNGA'YA NE KADARA SATILDI?

Peak tarafından yapılan açıklamaya göre Türk şirket, Zynga'ya 1.8 milyar dolara satıldı!

Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü şunları söylüyor: “10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız.”

ZYNGA HAKKINDA BİLGİ

Zynga, San Francisco merkezli video oyunları yapan bir şirkettir. Temmuz 2007'de Mark Pincus, Michael Luxton, Eric Schiermeyer, Justin Waldron, Andrew Trader ve Steve Schoettler kurmuştur.

OYUNLARI -FACEBOOK OYUNLARI

Ayakashi:Ghost Guild

Bubble Safari

Bubble Safari:Ocean

CastleVille

Cafe World

ChefVille

Chess With Friends

CityVille

CityVille 2

CityVille:Holidaytown

CityVille:Hometown

Clay Jam

CoasterVille

Dream Heights

Dream Pethouse

Dream Zoo

Drop7

FarmVille

FarmVille 2

FarmVille Mobile

Gems With Friends

Hanging With Friends

Hidden Chronicles

Mafia Wars

Matching With Friends

Party Place

The Pioneer Trail (FrontierVille)

Ruby Blast

Scramble with Friends

Super Bunny Breakout

The Ville

Vampires: Bloodlust

Word Twist

Words With Friends

YoVille

Zombie Swipeout

Zynga Bingo

Zynga Elite Slots

Zynga Poker+

Zynga Slingo

Zynga Slots

Zynga.com Oyunları

Mini Putt Park

Knights of the Rose

Yard Sale: Hidden Treasures

Fashion Designer

Sports Casino

Gourmet Ranch

Crossword Buddies

Woodland Herees

JamJam

Kingdom Quest

Legends:Rise of a Hero

Go Slost

Citizen Grim

Village Life

Ultimate Collector