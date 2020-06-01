Peak, Zynga'ya mı satıldı? İşte Zynga hakkında bilgi ve oyunları...
Türk oyun firması Peak'in satılacağı haberleri gündeme gelmişti. Yerli oyun şirketi Peak, dünyanın en büyük oyun firmalarından Zynga’ya satıldı. Peak'in ne kadara satıldığı ve Zynga oyun firması hakkında araştırmalar başladı. Peki Peak, Zynga'ya ne kadara satıldı? İşte Zynga hakkında bilgiler...
Geçtiğimiz haftalarda Peak'in satılacağı haberleri konuşuluyordu. Peak tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Türk şirket Peak, Zynga'ya satıldı. Zynga'nın Peak'i almasından sonra Zynga oyunları ve şirket hakkındaki bilgiler araştırmaya başlandı.Peki Zynga oyunları nelerdir? İşte Zynga hakkında bilgiler...
PEAK, ZYNGA'YA NE KADARA SATILDI?
Peak tarafından yapılan açıklamaya göre Türk şirket, Zynga'ya 1.8 milyar dolara satıldı!
Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü şunları söylüyor: “10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız.”
ZYNGA HAKKINDA BİLGİ
Zynga, San Francisco merkezli video oyunları yapan bir şirkettir. Temmuz 2007'de Mark Pincus, Michael Luxton, Eric Schiermeyer, Justin Waldron, Andrew Trader ve Steve Schoettler kurmuştur.
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