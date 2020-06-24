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24.06.2020 - 10:55 | | DHA

Pedallı arabasıyla dolaşırken kaybolan Ömer, 5 saat sonra bulundu

Elazığ'ın Doğankuş köyündeki evinden pedallı traktörüyle çıkan ve ailesinin çevrede aramasına rağmen bulunamayan Ömer Faruk Aydemir (4), jandarma ekiplerinin 5 saatlik arama çalışmasıyla buğday ekili arazide, başakların arasında bulundu.

Pedallı arabasıyla dolaşırken kaybolan Ömer, 5 saat sonra bulundu

Merkeze bağlı Doğankuş köyünde, pedallı traktörüyle oynamak için evden ayrılan Ömer Faruk Aydemir, bir süre sonra dönmeyince ailesi tarafından çevrede arandı. Aydemir'i çevredeki tüm aramalara rağmen bulamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Köye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, arama çalışması başlattı. Küçük çocuğun köyün çevresindeki buğday tarlalarına girmiş olabileceği ihtimaline karşı ekipler, hat düzeni ile başaklar arasında aramaya başladı. 500 dönümlük buğday ekili alanda yapılan 5 saatlik arama sonucunda Ömer Faruk, başakların arasında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Ömer, ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunması ile büyük mutluluk yaşayan Aydemir ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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