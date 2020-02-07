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07.02.2020 - 20:50 |

Pegasus Yönetim Kurulu başkanı Ali Sabancı kazada yaralananları ziyaret etti

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Pegasus Yönetim Kurulu başkanı Ali Sabancı kazada yaralananları ziyaret etti

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sabancı, hastanede çıkışında herhangi bir açıklama yapmazken, gerekli açıklamaların Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından yapıldığını ifade etti.

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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