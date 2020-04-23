Pek çok Nasıl Yazılır? Pek Çok Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Pek Çok Kelimesinin Doğru Yazılışı

Birleşik kelimeler çoğu zaman yazım yanlışı yapılan kelimelerdir. Pek çok kelimesi de nasıl yazılır sözlüklerde en çok araştırılan kelimedir. Kelime anlamı ve yazılışı TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür Pek çok kelimesinin eş anlamlısı gayet ve çok fazla kelimeleridir.

Pek Çok TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK sözlüğü birçok kelimenin yazımı ile ilgili açıklamalar yapmıştır. Bu kelimeler daha çok iki sözcüğün yan yana kullanıldığı kelimelerden oluşmaktadır. Pek çok kelimesi ise TDK'ya göre doğru yazılışı 'pek çok' şeklinde olmalıdır.

Pek Çok Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Pek çok kelimesi TDK sözlüklerine göre doğru ve yanlış biçimde yazılmış örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

- Pek çok kişi yardım etti. (Doğru)

- Pekçok sertifikam bulunmaktadır. (Yanlış)

Pek Çok Nedir?

Pek çok kelimesinin TDK anlamı şu şekildedir:

- Yeterinden fazla, bir hayli