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26.02.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Pekin Büyükelçiliği çalışanları kenetlendi

Koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana alarm durumunda olan Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nin çalışanları, ailelerini Türkiye’ye göndermelerinin ardından birbirlerine kenetlendi. Çalışanlar mevcut risklerden dolayı yemeklerini bile birlikte yiyor.

Pekin Büyükelçiliği çalışanları kenetlendi
ECEM TOPLAR Ankara

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, başkentteki durumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımında, “Fotoğraflarını paylaştığım yerler normalde çok yoğun bölgelerdir. Vatandaşlar tüm kurallara riayet ediyor ve işbirliği yapıyor. Alınan tedbirlerin inşallah yakında müsbet sonuçlarını görürüz” ifadelerini kullandı.

Önen, önceki gün büyükelçilik çalışanlarıyla yaptığı paylaşımda da, Çin’in, koronavirüs sebebiyle karantina hali yaşadıklarını ve okullar da kapalı olduğu için ailelerini Türkiye’ye gönderdiklerine dikkati çekerek, “Mevcut risklerden dolayı personelimizle yemeklerimizi birlikte yeme kararı aldık. Bu hem moralimizi yükseltiyor hem de ailelerimizden ayrı olmanın hüznünü hafifletiyor” ifadesini kullandı.

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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