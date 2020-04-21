Pelin otu (Artemisia bitkisi) nedir, nasıl kullanılır? Corona virüs tedavisinde Artemisia bitkisi mi kullanılacak?

Ulusal televizyon kanalı TVM'de açıklamada bulunan Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen "Covid Organics" adlı bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı.

Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, gün içinde ilacı görücüye çıkaracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktardı.

Öte yandan başkent Antananarivo dahil birçok kenti kapsayan karantina uygulamasının kısmi olarak kaldırıldığı bilgisini paylaşan Rajoelina, 21.00 - 04.00 saatlerini arasındaki sokağa çıkma yasağının devem edeceğini belirtti.

Rajoelina 50'den fazla kişinin bir arada bulunması ile kamusal alanlarda maske takmasına ilişkin yasağın sürdüğünü, buna uymayanların zorunlu kamu hizmeti cezasıyla cezalandırılacaklarını dile getirdi.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.

Artemisia Çinli doktora Nobel Ödülü getirdi

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.



PELİN OTU NASIL KULLANILIR?



Komisyon E’nin 06.07.1988 tarih ve 122 nolu Monografi bildirisi yayınlamış ve başta; mide bağırsak rahatsızlıklarından kolit, ishal, kabızlık, kramplar, sindirim zafiyeti, mide ve safra salgı yetersizliği, karaciğer yağlanmasına karşı kullanılır. Ayrıca histeri, sara, bağırsak kurtları ve solucanlar, sürekli kusma, bayanlarda adet bozukluklarına karşı kan dolaşımını artırıcı ve teskin edici olarak kullanılır. Halk arasında; sindirim sistemi hastalıklarından iştahsızlık, mide ülseri, yanma ve ekşime, düzensiz adet halleri kokuşmaları, yorgun ayaklar, kadın hastalıkları, uyku rahatsızlıkları, kansızlık, iştahsızlık, tıkanma, şişkinlik, anasiditet (mide asidi yokluğu) mide asidi hafifliği (subasiditet) ve bağırsak solucan ve kurtlarına karşı kullanılır. Homeopati’de; başta saraya, ayrıca kekeleme, uyku rahatsızlıkları ve çırpıntıya karşı kullanılır.



PELİN OTU FAYDALARI NELER?



Pelin otu çayı mide bulantısı ve kusmaları önler. Mide ekşimesi ve mide zafiyetine iyi gelir. Midenin, bağırsakların, karaciğer ve mesanenin çalışmasını takviye eder. Pelin otu yağı ağrıları dindirir. Bağırsak kurtlarını düşürmede etkilidir. Şurubu karaciğeri ve safra kesesini kuvvetlendirir. Bağırsak iltihaplarına ve ishale iyi gelir. Soğuk algınlığını yok eder. Pelin otu merhemi yüzdeki sivilceler ve ayak şişliklerini giderir. Önemli not: Pelinotu zehir içerdiği için çok tüketilirse sinir sistemini yıpratır. Antibiyotik, fungisid (mantarları söktürücü), krampları çözücü, safra artırıcı, teskin edici, tonik, sinirleri güçlendirici, iltihapları önleyicidir.