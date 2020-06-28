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28.06.2020 - 12:40 |

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda, Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Şehit Uzman Onbaşı Yüksel'in Manisa'nın Ahmetli ilçesine 7 kilometre mesafedeki kırsal Gökkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti'li Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Gökkaya Mahallesi Muhtarı Kadir Türker, bu sabah şehidin baba evine gelip, şehadet haberini bir tavuk çiftliğinde çalışan babası Atalay Yüksel ve ev kadını olan annesi Fatma Yüksel'e verdi. Haberi alınca gözyaşlarına boğulan Yüksel çiftini, yakınları ve protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Tedbir amacıyla bir ambulans Yüksel Ailesi'nin evinde hazır bekletildi. 2019 yılı nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Şehit Uzman Onbaşı'nın baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi taziye ziyaretine gelenlerle doldu.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber



Bekar olan Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesinin ilk olarak Akhisar Askeri Havaalanı'na, buradan da karayolu ile Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi'ne getirilip, bugün ikindi de toprağa verileceği öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 229'uncu yıl dönümüMilli Savunma Bakanlığı da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 229'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı.
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