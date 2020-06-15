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15.06.2020 - 00:18 | | AA

Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi. MSB operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir" dedi.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

MSB'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Pençe - Kartal operasyonuyla ilgili açıklama yapan MSB şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:

Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başladı.
Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız.
Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek.
Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal operasyonu' ile ilgili, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor." dedi.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

 

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Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

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