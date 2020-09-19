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19.09.2020 - 10:02 | | İHA

Pencere silerken düşen kadın öldü

Adana’da 11. kattaki evinin penceresini silmek isteyen kadın dengesini kaybedince düşerek hayatını kaybetti.

Pencere silerken düşen kadın öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis eşi Ülfet Yıldız, 11. kattaki evinin penceresini silmek için sandalyeye çıktı. Bir süre camı silen genç kadın, daha sonra dengesini kaybedip elindeki temizlik beziyle birlikte apartmanın terasındaki beton zemine düştü.

Sesi duyan apartman sakinleri camdan dışarı baktıklarında kadının yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini saptadı.

Pencere silerken düşen kadın öldü

Olay yerine gelen polis, kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Komşuları, yaşanan kaza karşısında şok oldu. Kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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