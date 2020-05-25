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25.05.2020 - 10:36 | | DHA

Pendik'te 3 aylık gebe olan inek 4 metrelik çukura düştü!

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde Ceylan isimli 3 aylık gebe olan inek, foseptik için açılan 4 metrelik çukura düştü. İtfaiyenin ineği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pendik'te 3 aylık gebe olan inek 4 metrelik çukura düştü!

Pendik'te 3 yaşındaki Ceylan isimli inek, sahibi tarafından otlatılmak için çıkarıldığı arazideki foseptik için açılan yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Olay sabah saatlerinde Kurtdoğmuş Köyü Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. 3 aylık gebe olan ineğin sahibi Osman Özdemir ve çevredekiler ineği kurtarma çabaları yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ineği kurtarmak için merdiven yardımıyla çukura indi ve ineğe kurtarma halatı bağlayıp vinç ile çekmek için çalışmalarına başladı.

İneğin sahibi Osman Özdemir, “Hayvanları otlatmak için araziye salmıştım. İneğin ayağı kayınca çukura düştü. Rögar için açılmış, itfaiyeye haber verdik" dedi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

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