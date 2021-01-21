Pendik'te kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar

Pendik'te lüks otomobil sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CVM 403 plakalı lüks otomobiliyle yolda yavaş bir şekilde ilerleyen D.B., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarak izlerini kaybettirirken, D.B. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından D.B.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri caddeyi tek şerit olarak kapatıp güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme yaptı. Olay yerinden 8 adet boş kovan bulundu.













Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından lüks otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Görgü tanıklarından Güven Yılmaz, "Tam caddeye girdiğimde araç 10 metre kadar önümdeydi. Birkaç el silah sesi geldi. Daha sonra kafamı kaldırıp baktığımda yaralı adamın sigara yaktığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadık. Zaten hemen polis ekipleri geldi" dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.