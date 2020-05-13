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13.05.2020 - 11:32 | | DHA

Pendik'te şüphelinin otomobili çalma anı kamerada

İstanbul, Pendik'te park halindeki otomobili çalan şüpheli kameralara yansıdı. Çok sayıda suçtan kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Pendik'te şüphelinin otomobili çalma anı kamerada

Edinilen bilgiye göre Pendik'te park halinde bulunan otomobil 8 Mayıs'ta çalındı. Otomobil sahibi Ü.Y.K.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerini gören kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalarının devamında şüphelinin olay yerine geldiği otomobilin plakası tespit edildi. Polis, şüphelinin kullandığı otomobili takibe alarak tespit etmiş olduğu adresine 11 Mayıs'ta baskın düzenledi. Gözaltına alınan Yunus B. (24) Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şubede sorgulanan şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri çalıntı otomobili Tuzla Orhanlı Konutları otoparkında bulundu. Şüpheli Yunus B.'nin benzer 22 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Yunus B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin olay yerine otomobiliyle geldiği ve park halindeki otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında görüldü.

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