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02.12.2020 - 10:12 | | DHA

Perdelerle gizlediler! İhbarla ortaya çıktı

İstanbul DHA- Pendik'te bir çay ocağı sahibinin iş yerinin üst katındaki daireyi kahvehane olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı dairede okey ve iskambil oynayan 23 kişi yakalandı. Toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

Perdelerle gizlediler! İhbarla ortaya çıktı

İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağının sahibinin binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenledi. İskambil kağıdı ve okey oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.

Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Perdelerle gizlediler İhbarla ortaya çıktı

    Kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBelarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaya ölümden döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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