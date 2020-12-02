MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pes artık! Anne ve oğlu bonzaiyi kınayla karıştırıp sattı
ABONE OL
02.12.2020 - 09:57 | | İHA

Pes artık! Anne ve oğlu bonzaiyi kınayla karıştırıp sattı

Adana’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram bonzai ve bonzaiye karıştırılan 190 gram kına ele geçirilirken anne oğul gözaltına alındı.

Pes artık! Anne ve oğlu bonzaiyi kınayla karıştırıp sattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir evde anne ve oğlunun bonzai sattığı bilgisine ulaştı. Polis eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 16 gram bonzai ile 190 gram kına ele geçirildi. Bonzaiyi çoğaltmak için aynı renkte kına kullanıldığı belirlendi. Bonzai ve kınaya el konulurken anne S.T. (47) ile oğlu İ.T. (25) gözaltına alındı.

Sorgularında bonzai sattıklarını kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılardan İ.T. ev hapsi tedbiriyle anne S.T. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBelarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaya ölümden döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS konuları neler, müfredat değişti mi 2021? Son dakika MEB YKS müfredat açıklaması!

YKS konuları neler, müfredat değişti mi 2021? Son dakika MEB YKS müfredat açıklaması!

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

LGS aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet