Karamsar ve kÃ¶tÃ¼mser anlamlarÄ± taÅŸÄ±yan pesimist kelimesi, optismistin tam karÅŸÄ±tÄ±dÄ±r. Ã–zellikle insanlarda gÃ¶rÃ¼len bir Ã¶zellik olan pesimist, olaylarÄ±n hep kÃ¶tÃ¼ tarafÄ±ndan bakÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir.

Â Pesimist Nedir?Â

Bir sÄ±fat tÃ¼rÃ¼ olan pesimist kelimesi, kiÅŸinin hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n ne kadar kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu belirtmektedir. Karamsar, kÃ¶tÃ¼ ve sÄ±kÄ±cÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na sahip olan kiÅŸileri, pesimist kelimesi Ã§ok iyi anlatmaktadÄ±r. Hayata karÅŸÄ± olumsuz bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± anlatan pesimist kelimesi, bir felsefe terimi olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir.Â

Â TDK'ya GÃ¶re Pesimistlik Ne Demektir?Â

Â TDK'ya gÃ¶re pesimistlik, kÃ¶tÃ¼mser anlamÄ±na gelmektedir. FransÄ±zcadan TÃ¼rkÃ§eye taÅŸÄ±nan bir kelime olan pesimistlik, optimizmin zÄ±t anlamlÄ±sÄ±dÄ±r. Pesimist olan kiÅŸiler, her olayda kÃ¶tÃ¼ bir son dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. BÃ¼tÃ¼n yaÅŸamÄ± acÄ± Ã§ekmek Ã¼zerine kurulu olan kiÅŸileri en iyi anlatan kelime, pesimist kelimesidir. Gelecek ile ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri hep olumsuz olan biri, pesimist olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir.