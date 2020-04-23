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23.04.2020 - 20:43 |

Pesimist Nedir? Tdk'ya Göre Pesimistlik Ne Demektir?

KÃ¶tÃ¼mserlik kelimesi ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen pesimist kelimesi, insanlarda bir kiÅŸilik olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir. Pesimist bir karaktere sahip olan birinde her ÅŸeyden ÅŸikayet etme eÄŸilimi vardÄ±r. Peki, pesimist nedir? TDK'ya gÃ¶re pesimistlik ne demektir?Ä°ÅŸte, detaylar.Â

Pesimist Nedir? Tdk'ya Göre Pesimistlik Ne Demektir?

Karamsar ve kÃ¶tÃ¼mser anlamlarÄ± taÅŸÄ±yan pesimist kelimesi, optismistin tam karÅŸÄ±tÄ±dÄ±r. Ã–zellikle insanlarda gÃ¶rÃ¼len bir Ã¶zellik olan pesimist, olaylarÄ±n hep kÃ¶tÃ¼ tarafÄ±ndan bakÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir.

Â Pesimist Nedir?Â 

Bir sÄ±fat tÃ¼rÃ¼ olan pesimist kelimesi, kiÅŸinin hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n ne kadar kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu belirtmektedir. Karamsar, kÃ¶tÃ¼ ve sÄ±kÄ±cÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na sahip olan kiÅŸileri, pesimist kelimesi Ã§ok iyi anlatmaktadÄ±r. Hayata karÅŸÄ± olumsuz bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± anlatan pesimist kelimesi, bir felsefe terimi olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir.Â 

Â TDK'ya GÃ¶re Pesimistlik Ne Demektir?Â 

Â TDK'ya gÃ¶re pesimistlik, kÃ¶tÃ¼mser anlamÄ±na gelmektedir. FransÄ±zcadan TÃ¼rkÃ§eye taÅŸÄ±nan bir kelime olan pesimistlik, optimizmin zÄ±t anlamlÄ±sÄ±dÄ±r. Pesimist olan kiÅŸiler, her olayda kÃ¶tÃ¼ bir son dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. BÃ¼tÃ¼n yaÅŸamÄ± acÄ± Ã§ekmek Ã¼zerine kurulu olan kiÅŸileri en iyi anlatan kelime, pesimist kelimesidir. Gelecek ile ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri hep olumsuz olan biri, pesimist olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir.

Türkiye'de corona virüste son durumTürkiye'nin corona virüste son 24 saat tablosu belli oldu. Son 24 saatte 3116 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 115 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 101 bin 790, can kaybÄ± 2491 oldu.
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