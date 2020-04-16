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16.04.2020 - 10:28 | | DHA

Petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya'dan İspanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu 'Scarabeo 9''nun, dün Çanakkale Boğazı'ndan planlanan geçişi fırtına nedeniyle iptal edilmişti.

Lapseki ilçesinde Şevketiye açıklarına demirlenen 'Scarabeo 9', bu sabah Marmara Denizi'nden saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 36 bin 863 groston ağırlığındaki 'Scarabeo 9', saat 09.30'da Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen petrol arama platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-4, Kurtarma-10, Nazım Tur ve KYGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı Güney'den Kuzey'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Las Palmas Limanı'na giden platformun, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 12.00'de tamamlayacağı bildirildi.

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