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31.12.2020 - 12:17 | | İHA

Peynir bidonunda esrar sevkiyatı!

Malatya’da, yolcu otobüsünde bagajda bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.

Peynir bidonunda esrar sevkiyatı!

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, otobüsler üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Batı illerine giden bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden bir şahsın bagajları kontrol edildi. Şahıstan bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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