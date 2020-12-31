31.12.2020 - 12:17 | | İHA
Peynir bidonunda esrar sevkiyatı!
Malatya’da, yolcu otobüsünde bagajda bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, otobüsler üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Batı illerine giden bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden bir şahsın bagajları kontrol edildi. Şahıstan bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.
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