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14.11.2020 - 07:00 |

Photo Maraton bugün yapılıyor

Coşkun Aral’ın başkanlığındaki Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu sene üçüncü kez İstanbul’da düzenlenecek olan PhotoMaraton, bugün Sirkeci - Beyazıt - Galata meydanlarında fotoğrafseverleri bir araya getirecek.

Photo Maraton bugün yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Nikon markasının ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte 100 bin TL değerinde ödül verilecek.

Sirkeci’de başlıyor

PhotoMaraton’da dijital, analog, cep telefonu ve video kategorileri var. Etkinlik, Kovid önlemleri alınarak Sirkeci Tren Garı’nda 10.30’da başlayacak. İster amatör ister profesyonel olsun fotoğrafa gönül vermiş herkes etkinliğe katılabilecek. Fotoğrafçılar Beyazıt ve Galata rotasını izleyerek turu saat 21.00’de Taksim’de bitirecekler.

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