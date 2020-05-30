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30.05.2020 - 23:13 | | DHA

Piknik yapan anne-kÄ±za yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti!

Ã‡orum'un Bayat ilÃ§esinde,Â piknik yapan Nevin Soner (38) ile kÄ±zÄ± Alinda (6) yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etmesi sonucuÂ yaralandÄ±.Â

Piknik yapan anne-kÄ±za yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti!

Bayat ilÃ§esi Kunduzlu kÃ¶yÃ¼ Karatepe mevkiiindeÂ piknik yapan GÃ¶kmen Soner, eÅŸi Nevin Soner ile kÄ±zlarÄ±Â Alinda'nÄ±n bulunduÄŸu alana yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda Nevin Soner ile kÄ±zÄ± AlindaÂ aÄŸÄ±r yaralandÄ±. AynÄ± yerde piknik yapan saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n ilk mÃ¼dahalede bulunduÄŸu anne ve kÄ±zÄ± Ã¶zel araÃ§larlaÂ Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Piknik yapan anne-kÄ±za yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti




Burada yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan anne ve kÄ±zÄ±, Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alÄ±ndÄ±. Hayati tehlikesi bulunan Alinda Soner,Â Ankara Åžehir Hastanesi'ne gÃ¶nderildi.

Anne ve kÄ±zÄ±n tedavileri sÃ¼rÃ¼yor.

YeÅŸilköy ve HadÄ±mköy Hastaneleri yarÄ±n hizmete açÄ±lacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamÄ±nda Atatürk HavalimanÄ± yerleÅŸkesine inÅŸa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alÄ±nan HadÄ±mköy Dr. Ä°smail Niyazi KurtulmuÅŸ Hastanesi yarÄ±n yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan açÄ±lacak.
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