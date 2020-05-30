Piknik yapan anne-kÄ±za yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti!

Bayat ilÃ§esi Kunduzlu kÃ¶yÃ¼ Karatepe mevkiiindeÂ piknik yapan GÃ¶kmen Soner, eÅŸi Nevin Soner ile kÄ±zlarÄ±Â Alinda'nÄ±n bulunduÄŸu alana yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda Nevin Soner ile kÄ±zÄ± AlindaÂ aÄŸÄ±r yaralandÄ±. AynÄ± yerde piknik yapan saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n ilk mÃ¼dahalede bulunduÄŸu anne ve kÄ±zÄ± Ã¶zel araÃ§larlaÂ Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.











Burada yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan anne ve kÄ±zÄ±, Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alÄ±ndÄ±. Hayati tehlikesi bulunan Alinda Soner,Â Ankara Åžehir Hastanesi'ne gÃ¶nderildi.

Anne ve kÄ±zÄ±n tedavileri sÃ¼rÃ¼yor.