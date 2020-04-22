Pilotaj Nedir, Ne İş Yapar? Nasıl Pilotaj Olunur?

PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TANITIMI



Üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci, seçeceği bölüm konusunda endişe yaşar. Pilotaj eğitimi bölümünü seçmek isteyen öğrenciler için tüm merak edilenleri Daktilos olarak cevaplıyoruz. Pilotaj eğitimi bölümü nedir? Pilotaj eğitimi bölümü taban puanları nelerdir? Pilotaj eğitimi bölümü olan üniversiteler hangileridir?



PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?



Pilotaj eğitimi bölümü ülkemizde sivil havacılık alanında çalışacak pilotların yetiştirildiği bir bölümdür.

PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN NE GEREKLİDİR?



Pilotaj bölümünü okumak isteyen kişilerin öncelikli olarak özgüvenli ve soğukkanlı bireyler olmalıdırlar. Ayrıca işin getirdiği sorumluluk gereği son derece dikkatli ve titiz çalışmalıdırlar. Pilotaj eğitimini görmenin baş koşullarından biri de kişilerin bedence sağlam olması gerektiğidir.

PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?



Pilotaj bölümünün amacı pilot yetiştirmektir.

PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALMAKTADIR?



Pilotaj bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır.

PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOLAY MI?



Pilotlar sağlıklarına son derece dikkat etmelidirler. El göz koordinasyonları sağlam ve son derece soğukkanlı olmaları gerekmektedir. Pilot olmak isteyen kişilerin bu kıstasları göz önünde bulundurması gerekmektedir.



PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İŞ İMKÂNLARI NELERDİR?



Pilotaj bölümü mezunları Türk Hava Yolları A.O. özel havayolu işletmeleri, hava taksi işletmeleri ve çeşitli uçuş okullarında pilot olarak çalışabilirler.

PİLOTAJ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANLARI NELERİDİR?



Pilotaj bölümü mezunları Ulaştırma Bakanlığına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda veya özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler.