Pis Yedili'nin tekrar bölümleri bir kez daha ekranda olacak. Dizi ilk çıktığı günden itibaren büyük ses getiriken dizideki oyuncular da büyük bir kariyer yaptılar. Dizinin bir kez daha seyirciyle buluşacak olması nedeniyle 'Pis Yedili konusu ve oyuncuları kimler? Pis Yedili nerede çekildi?' soruları gündem oldu.

PİS YEDİLİ KONUSU

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

PİS YEDİLİ OYUNCULARI

Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Haluk Bener’in üstlendiği dizinin başrollerinde Ayşegül Aldinç, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın, Barış Üregül, Burak Alkaş, Halil İbrahim Babür, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Yıldırım, Sezer Arıçay, Ümit Erlim, Güneş Zvrak, Eylül Su Sapan, Bükre Atala, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer aldı.