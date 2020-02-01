Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 9. soruya kadar gelen bir yarışmacıya Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına yol açar? sorusu soruldu. Arama motorları üzerinden araştırmalarına başlayan vatandaşlar Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına yol açar? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte o sorunun yanıtı...

Doğru cevap et yemek olacak!