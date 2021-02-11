11.02.2021 - 11:06 | | DHA
Piyasa değeri 1 milyon lira! Lüks otomobil parçaları ele geçirildi
Bursa’da polis ekipleri, ihbar üzerine 3 iş yeri ile 2 depoya eş zamanlı düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 8 lüks otomobile ait motor ve şanzıman ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. ve E.G.'nin yurt dışından kaçak yollarla lüks otomobil yedek parçaları getirdikleri yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde şüphelilere ait Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 3 iş yeri ile 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 8 motor, 1 şanzıman ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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