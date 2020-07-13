PizzaGate olayı nedir? Wayfair olayının ardından bir kez daha gündem olan PizzaGate skandalı ne demek?

ABD'de geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan PizzaGate skandalı pedofili ve çocuk istismarı iddilarının ortaya döküldüğü Clinton ve ailesinin yanı sıra Barrack Obama gibi birçok siyaestçinin isimlerinin yer aldığı skandal olaya dair o dönemde birçok açıklama yapılsa da olaylar bir komplo teorisinden öteye gitmemişti. Yaşanan bu olayın PizzaGate adı ile anılmasının nedeni ise bu pedofili skandalının yöneten bireyin ünlü bir pizza markasının sahibi olduğu iddiaları ile ortaya çıkması oldu.

PİZZAGATE OLAYI NEDİR?

PizzaGate, Hillary Clinton’la bağlantılı olduğu söylenen Comet Ping Pong isimli bir pizza restoranının ABD elitleri için çocukların istismar edildiği organizasyonlar düzenlediği ve Batı siyasi dünyasında pek çok ismin bu skandala bulaştığının iddia edildiği bir söylenti. Bu teorinin ortaya atıldığı ve sözde delillerin ortaya konduğu siteler ise bu tarz söylentilerin çokça yayıldığı 4chan ve Reddit.

Suçlamalar, ABD’deki başkanlık seçimlerinden önce Demokrat Partili başkan adayı Hillary Clinton’ın kampanya direktörü John Podesta’nın e-postalarının hack edilmesiyle başladı.

Aşırı sağcılar, Podesta ve Washington’daki pizza restoranının sahibi James Alefantis’in yakın olduklarını ve Podesta’nın Alefantis’ten pizza istediği yazışmaların, şifreli mesajlar olduğunu iddia ettiler. Ve Alefantis’in de Podesta’ya, Clintonlara, onların yakını birçok üst düzey Demokrat Parti mensubuna suiistimal etmeleri için çocuk bulduğunu öne sürdüler.

Bu iddialar, komplo teorisyeni bir grup dışında kimse tarafından ciddiye alınmadı. Ancak Twitter’da, Facebook’ta birçok kişi tarafından paylaşılınca, Washington’da yetkililerin, bunların bir saçmalık olduğunu açıklamak zorunda kalmasına kadar vardı.

Komplo teorisinin bu kadar ilgi görmesi üzerine New York Times ve Washington Post da tartışmaya katıldı. Washington Post Gazetesi de iki gün önce konuyla ilgili bir başyazı yayınlayıp, bu mesnetsiz iddiaların yayılmasına karşı önlem almayan sosyal medya platformlarını ağır bir şekilde eleştirdi. W.P. “Pizzagate, sahte haberlerin gerçek insanları nasıl etkilediğini gösteriyor” dedi.