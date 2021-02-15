PKK, alıkoyduğu 13 sivili şehit etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “son derece özel ve kritik bir harekat” olarak nitelendirdiği 10 Şubat’ta başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, “Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü” dedi. Akar “Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir” bilgisini paylaştı.

Bakan Akar, önceki gün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Irak’ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geldi.

Harekatı gün boyunca Harekat Merkezi’nden takip eden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Pençe Kartal-2 Harekatı’ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021’de ‘Pençe Kartal-2 Harekatı’ başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargah yerlerinden oluşan 50’den fazla hedef başlangıçta hava harekatı ile başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir” diye konuştu.

2 terörist yakalandı

Hava harekatını müteakip hedef bölgesine kara unsurları helikopterlerle indirilerek kara operasyonunun başlatıldığını dile getiren Akar, şunları söyledi: “Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır”

Akar “Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.”

Askerler döndü

Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üslerine, kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Akar, şöyle devam etti: “Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler.”

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve sıralı komutanları tebrik etti.

Toplam 53 terörist etkisiz

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu” denildi.

25 km derinlikte operasyon

Akar’ın ardından söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, harekat alanına ilişkin bilgi verdi. Güler, “Harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. Bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır” ifadesini kullandı.

Akar’ın direktifleri doğrultusunda harekata ilişkin bütün unsurlar tarafından gerekli hazırlıkların uzun süredir icra edildiğini belirten Güler, şunları söyledi: “Haftanin’de, Hakurk ve diğer bölgelerde yaptığımız faaliyetlerden sonra terör örgütü çok sıkıştı ve bütün ağırlıklarıyla Gara bölgesine yerleştiler. Kendilerinin burada çok emniyette ve rahat içinde olduklarını düşünürken işte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik. Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar. En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk ve bunların üzerinde de çalışmaya başladık. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat üzerinde yoğun çalışmalar yaptılar.”

Dokuz odalı yedi kapılı

Güler, sivillerin alıkonulduğu mağaraya ilişkin şu bilgileri verdi: “Dere yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede Hava Kuvvetlerinin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazi. Mutlak suretle bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttı. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Öncelikle bu her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücum harekatımızı icra ettik. Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş.”

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara’daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

Mağaradaki katliama lanet yağdı

Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde şehit edilen 13 sivil vatandaş için devletin zirvesinden ve muhalefetten başsağlığı mesajları yayımlandı. Mesajlar şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Karar ve kader anı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum... Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener: PKK terör örgütü tarafından Gara’da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır... Türkiye, sadece terör örgütüyle değil teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdürecektir. Terör, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü ikiyüzlülerle de kendine alan açmaya çalışmaktadır. Devletimiz ve milletimiz buna müsaade etmeyecek, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir... PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak’ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK’yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütü, bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır... Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz.

Kimlikleri belirlendi

Malatya Valisi Aydın Baruş beraberinde 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile basın toplantısı düzenlendi. Baruş, şehit edilen 13 kişinin 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak altı yıldır Kuzey Irak’ın değişik bölgelerinde dolaştırıldığını ifade etti. Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen 11 şehidin isimleri şöyle:

Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (13 Ağustos 2015’te Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonuldu)

Şanlıurfa’da görevli Polis Memuru Sedat Yabalak (28 Temmuz 2015’te izinli gittiği Erzurum’dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonuldu.)

Rize’de görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey (18 Eylül 2015’te Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonuldu)

Tankçı Er Adil Kabaklı (2 Ekim 2015’te Ağrı’daki birliğine katılmak üzere yola çıktı, Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonuldu.)

İstanbul’da görevli Polis Memuru Vedat Kaya (24 Temmuz 2016’da Lice’de ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonuldu.)

Bingöl’de görevli Jandarma Er Süleyman Sungur (15 Ağustos 2015’te Diyarbakır karayolunda alıkonuldu.)

Hakkari’de görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci (21 Eylül 2016’da Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonuldu.)

Topçu Er Müslüm Altıntaş (2 Ekim 2015’te Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonuldu.)

Sözleşmeli Er Sedat Sorgun. Vali Baruş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca isimli vatandaşların da kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Baruş “Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur.”

Öte yandan şehit polisler Sedat Yabalak ile Vedat Kaya, Astsubay Semih Özbey ve erler Adil Kabaklı, Müslüm Altıntaş ve Süleyman Sungur’un ailelerinin Diyarbakır’da HDP önünde evlat nöbeti tuttuğu ortaya çıktı.