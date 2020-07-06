PKK, Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşları uyuşturucu üretimine teşvik etmiş

Terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılarıyla ilişkisinin tüm boyutlarıyla gözler önüne serildiği raporda yasa dışı uyuşturucu ticareti, üretim, kaçakçılık ve satış bakımından küresel bir sorun olarak değerlendirildi.

2017'de yayımlanan Uluslaraşırı Suç ve Gelişen Dünya Raporu'na göre 2014'te esrar, kokain, opiyatlar ve amfetamin tipi başlıca uyuşturucuların küresel perakende piyasasının 426-652 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Yine 2019 Avrupa Uyuşturucu Pazarları Raporu'na göre, 2017 verilerine dayalı tahminlerde Avrupa perakende uyuşturucu piyasasının büyüklüğünün minimum 30 milyar avro olduğu aktarıldı.

Sahip olduğu devasa küresel hacim nedeniyle uyuşturucu piyasasının sadece organize suç gruplarının değil, aynı zamanda terör örgütlerinin de ilgi odağında yer aldığı ifade edildi.

Terör örgütlerinin hem kendi başlarına hem de diğer terör ve organize suç grupları ile iş birliği halinde uyuşturucu ticaretiyle yakın ilişki içinde olduklarının görüldüğüne dikkati çekildi.

Raporda terörizm ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki bağın kaygı verici noktada olduğu da vurgulandı.

Terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki ilişkinin, istihbarat raporları, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar çerçevesinde yer alan şüpheli, tanık, müşteki ifadeleri ile ele geçirilen maddeler, akademik çalışmalar ve açık kaynak taramaları aracılığıyla ortaya konulduğu belirtildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren PKK/KCK/PYD, DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin de uyuşturucu kaçakçılığıyla yakın ilişkisi bulunduğuna işaret edildi.

PKK/KCK/PYD'NİN UYUŞTURUCU FAALİYETLERİNE AYRINTILI BAKIŞ

Terör eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu imal ve ticaretini kolay ve kazançlı yol olarak gören PKK/KCK/PYD'nin uyuşturucu ticaretinin her alanında organize biçimde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

İlk önceleri organize uyuşturucu çetelerinin faaliyetlerine göz yumma ve sözde güvenliklerini sağlamak karşılığında komisyon alan PKK/KCK/PYD'nin, uyuşturucu ticaretinin gelir büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde yer almayı tercih ettiği belirtildi.

Terörle mücadele birimlerince PKK/KCK/PYD hedeflenerek yapılan birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, bu durumun terör örgütünün uyuşturucu ticaretiyle ne denli iç içe olduğunun açıkça gün yüzüne çıkardığı kaydedildi.

PKK/KCK/PYD'nin yapılanması göz önüne alındığında, yurt dışındaki kolunun Orta Doğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzandığının görüldüğü, bu geniş alanın dünyanın en önemli uyuşturucu madde ticareti güzergahlarından "Balkan rotası"nın tamamını kapsadığı ifade edildi.

Yoğun uyuşturucu madde transferinin olduğu bu rota üzerinde kolları bulunan PKK/KCK/PYD'nin, ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucu maddeleri bu güzergah üzerinden kolaylıkla nakledilebildiği aktarıldı.

Terör örgütü PKK/KCK/PYD'nin uyuşturucu üretiminin yanı sıra Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ederek eroinin perakende satışındaki fiyat avantajından yararlandığı bilgisi de raporda yer aldı.

ULUSLARARASI KAYNAKLARDA ÖNE ÇIKAN TESPİTLER

Raporda, terör örgütü PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesinin uyuşturucu ticareti olduğuna ilişkin uluslararası kaynaklarda öne çıkan tespitler bulunduğuna değinildi.

Der Spiegel dergisinin Aralık 1995 sayısında PKK/KCK/PYD'nin Almanya'da 8 ile 12 yaş arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırdığı ve elde edilen kazancı örgüte aktardığı haberinin yer aldığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından "Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası" çerçevesinde "özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilanının yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 14 Ekim 2009'da bölücü terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar, 20 Nisan 2011'de Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remiz Kartal, Sabri Ok ile Adem Uzun, 1 Şubat 2012'de Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Çerkez Akbulut (Cernit Murat) ve Ömer Boztepe'nin bu ofis tarafından "özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan edildiklerinin altı çizildi.

Raporda 1998'de yakalanan örgütün elebaşılarından Şemdin Sakık'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine "Örgütü ayakta tutmak kolay değil, uyuşturucu geliri olmazsa bu kadar insanı nasıl doyuracağız?" dediği yönündeki itirafı da anımsatıldı.

Raporda PKK/KCK/PYD'ye yönelik 1980-2020 yıllarında gerçekleştirilen "narkoterör" operasyonlarına ilişkin istatistiklere de yer verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütünün finans kaynaklarını engellemek amacıyla güvenlik birimlerince söz konusu yıllarda düzenlenen 461 operasyonda 1493 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 95 ton 730 kilogram esrar, 5 ton 450 kilogram eroin, 71 kilo 200 gram afyon, 4 ton 315 kilogram baz morfin, 9 kilo 400 gram kokain, 137 bin 477 ecstasy hap, 28 bin 348 litre asetik anhidrit ve 121 milyon 524 bin 618 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

PKK, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İNSANINI UYUŞTURUCU EKİMİNE TEŞVİK ETMİŞ

Terör örgütü PKK/KCK/PYD'nin yasa dışı kenevir ekimini, bu alanın en kazançlı yöntemi gördüğü, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalındaki kenevirden elde ettiği esrar ticaretinden büyük gelir elde ettiği aktarıldı.

Örgütün bu süreci bizzat organize etmenin yanı sıra bölgedeki köylülere ve bölge insanına kenevir ektirdiği veya kenevir ekimine teşvik ettiği, üretilen esrardan da komisyon aldığı bildirildi.

PKK/KCK/PYD'nin bizzat içinde yer aldığı esrar imal ve ticaretinin tamamından, bölge halkının üretim faaliyetinden ise yüzde 50 pay aldığının belirlendiği ve bu alanda yılda 500 milyon dolar gelir sağladığının değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, PKK/KCK/PYD'nin bir dönem Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde bulunan kamp bölgelerinde (Baelbek ve Hermen) kenevir ve haşhaş ekimi yaparak kurduğu laboratuvarlarda uyuşturucu imal ettiği belirtildi.

Bölücü terör örgütünün şimdilerde ise kuzey Irak'taki kamplarında ve Türkiye'nin sınırına yakın köylerinde uyuşturucu imal ederek nihai pazara sunduğu bilgisi yer aldı.

FETÖ/PDY'NİN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ORTAYA KONULDU

Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren terör örgütü DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ/PDY'nin de uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı, uluslararası raporların yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilen suçüstü operasyonlarından, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerin ifadelerinden, terör örgütleri ile bağlantılı suç kayıtlarından, örgüt hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden ve dökümanlardaki uyuşturucu alışveriş kayıtlarından anlaşıldığı belirtildi.