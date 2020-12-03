'PKK Sincar'dan çekildi' açıklamasına Ankara'dan ilk tepki

Diplomatik kaynaklara Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasını sorduğumuzda "Sadece bir açıklama Türkiye için yeterli değil. Süreç bu kadar kolay değil. Bunu herkes biliyor" yanıtını aldık.

Diplomatik kaynaklar devamında şu ifadeleri kullandı:

Sincar'dan PKK'nın çıkartılmasından kasıt şayet sadece ilçe merkezinden çıkartılıp, Sincar Dağı'na çekilmekse bu Türkiye için yeterli değil. Sadece ilçe merkezinden çekilip dağa çekiliyorsa bu açıklama bizim için yeterli değil. Bu şekilde PKK, Sincar'dan ayrıldı demek de mümkün değildir. Bu orada oldukları anlamına geliyor. PKK, orayı kendi isteğiyle terk edecek bir yapı değil. İkna ile de terk edebilecek bir yapı değil. Anlaşmayı gerçek manada uygulamak istiyorlarsa atmaları gereken başka adımlar da var.