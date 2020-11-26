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26.11.2020 - 13:59 | | AA

PKK'dan kaçan terörist deşifre etti! Erkeklere de tecavüz ediliyordu

Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde, örgütün kamplarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olaylarını anlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emniyet  birimlerinin çalışmaları sonucunda ikna edilen kadın terörist, 20 Kasım'daŞırnak'taki sınır kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2008'de katıldığı, 2008-2016 yılları arasında Irak'ın  kuzeyinde, 2016-2020 yılları arasında Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPJ adına faaliyette  bulunduğu belirlenen ve bulduğu ilk fırsatta terör örgütünden kaçan E.C'nin  itirafları PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Kamplarda kaldığı dönemde erkek teröristlerin kadın ve erkeklere tecavüz ettiğine şahit olduğunu anlatan E.C, örgütün acımasız ve kirli yüzüne  ilişkin, "Beni ilk götürdükleri yer Van'daki HDP binasıydı. Daha önce oraya hiç  gitmemiştim. Orada iki kadın biraz konuştuktan sonra beni başka bir adamın yanına  götürerek teslim ettiler." dedi.

Aile baskısı nedeniyle evden dışarı çıkamayan biri olduğu için örgütün  özgürlük vaatlerine kandığını belirten E.C, "Gitmek istemiyordum, zorla  götürdüler, kandırdılar. Birçok vaatte bulundular. 'Biz çok özgürüz, sen de özgür  olursun. Biz evimizden çıkıyoruz, sen de çıkarsın.' dediler. Ben evden  çıkamadığım için onlara inandım. Ne olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Kampa gittikten sonra örgütün gerçek yüzünü öğrenmeye başladığını, çok  kötü şeylerle karşılaştığını kaydeden E.C, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz yerlerde bir iki ay yürüdük. Orada iki üç erkek, iki kadın  vardı. O süre zarfında insana bir şey yapmıyorlar, güven veriyorlar ama kampa  gittikten sonra bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Oraya gittiğimde 'eğitim  alacaksın' dediler ama orada çok kötü şeyler yaşadım. Benim yaşadıklarımı yaşayan  bir sürü kadın arkadaşlar var. Onları gördüğümde biri tutuklanmıştı. Sürekli  ağlıyordu, dövüyorlardı. Onlar dövmediklerini söylüyorlardı ama seslerini,  çığlıklarını duyuyorduk. O sesleri duyduğumda çok kötü oluyordum. Babam aklıma  geliyordu. Evdeyken babamın beni dövdüğünü hatırlıyordum."

"ERKEKLERE DE AYNI ŞEYLERİ YAPIYORLAR"

Kaçmak isterken yakalanan bir kadın teröristin tecavüze uğradığını  belirten E.C, tecavüz eden sözde takım komutanının olaydan sonra rahatça  dolaştığını anlattı. E.C, şunları kaydetti:

"İki gün ormanda buna maruz kalan kadın geri geldiğinde olanları bize  anlattı. Odada bir süre tek kaldı. Sürekli bağırıyor, küfür ediyor, ölmek  istediğini söylüyordu. Ben bunları kimsenin yaşamasını istemiyorum. Takım  komutanının tecavüz ettiğini söylemesine rağmen 'o böyle bir şey yapmaz' dediler.  O adam serbest dolaşıyordu. Birçok olaya şahit oldum. Bunlar sadece kadın  değildi, erkekler de vardı. Orada kadın-erkek fark etmiyordu. Erkeklere de aynı  şeyleri yapıyorlar. Bu iğrenç bir durum. Bunu sakın unutmasınlar, erkek-kadın  onlar için fark etmiyor."

Kendisine de tecavüz girişiminde bulunulduğunu anlatan E.C, şöyle  devam etti:

"Bağırdım, çağırdım, sesimi duyup gelenler oldu. Ben şanslıydım. Benim  gibi şanslı olmayanlar da olabilir çünkü tecavüze uğrayan bir sürü kişi oldu.  Anlattığımda inanmadılar, 'Öyle bir şey asla yapmaz, sen yalan söylüyorsun.'  dediler. Ailem hakkında bir sürü şey söylediler. 'Sen kültür almamışsın, biz  senin gibilere böyle yapıyoruz, kendimizi tatmin ediyoruz.' diyorlardı. 15  yaşındaki kız bile tecavüze uğruyordu."

Bir fırsatını bulunca terör örgütünden kaçarak teslim olduğunu  söyleyen E.C, "Bana çok iyi davrandılar. Gerçekten geldiğim için çok mutlu oldum.  Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler, korkulacak hiçbir  şey yok. Örgütteyken 'Sınıra gidersen öldürürler' diyorlar. Öyle bir şey yok. Biz  geldik, bizi öldürmediler. Kendinizi kurtarın, ailenizin yanına dönün. Devlet  nasıl affederse aileler de affeder." diye konuştu.

 

 

 

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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