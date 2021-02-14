Son dakika | PKK’dan sivillere saldırı! 13 vatandaş şehit oldu

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi büyük ölçüde terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söyleyerek, PKK’nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

İBRAHİM KALIN, 'DÜNYA SESSİZ, UTANÇ VERİCİ!’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOK AĞIR KAYIPLAR VERDİ”

TRT Haber yayınına katılan Seta Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, terör örgütü PKK’nın böyle bir harekat beklemediğini belirterek, “Örgüt çok ağır kayıplar verdi. Gara stratejik açıdan önemli bir bölgeydi. Bu bölgede beklenmedik anda önemli bir harekat düzenlendi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek harekatların da öncüsü oldu” değerlendirmesini yaptı.

TRT HABER