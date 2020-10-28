PKK’lı teröristlerin ‘paramotor’ oyunu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristlerin, terör örgütü YPG/PKK denetimindeki Menbiç bölgesinden “paramotor” ile Amanos Dağları’na geldiği tespit edildi. Terör örgütü, özellikle üs bölgelerine saldırı amaçlı olarak “paramotor”u son yıllarda kullanıyor. İlk olarak, 27 Kasım 2019’da Irak’ın kuzeyinde Hakurk’ta yürütülen operasyonda, komandolar, paramotor ele geçirmişti. 19 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonunda da Mehmetçik’e paramotorla saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirilmişti.



PKK’nın paramotor eğitimi aldığı yönünde bilgiler bulunurken, özellikle sızma girişimlerinde kullanmak amacıyla bu yola başvuruyorlar. Amanoslar ile Menbiç arası kuş uçuşu 150 kilometre. Teröristlerin geldiği Menbiç, terör örgütü YPG/PKK denetiminde bulunuyor. Türkiye, daha önce Menbiç için operasyon sinyali vermiş, Rusya YPG’nin Menbiç’ten çekileceğini kabul etmişti. Ancak bölgede varlığını sürdüren YPG’li teröristler, burada askeri eğitim almayı sürdürüyor. Teröristlerin Menbiç’te bomba eğitimi aldığı ifade edilirken, Fırat Kalkanı bölgesine bombalı saldırılar Menbiç üzerinden gerçekleştiriliyor.



Kaçan teröristin yerini gösterdi



Bir teröristin parçalanarak etkisiz hale geldiği patlamanın ardından kaçan diğer teröristi gören N.K. güvenlik güçlerine haber verdi. Omzunda tüfek bulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K. “Terörist bizim sokağımıza girdi. Omzunda tüfek vardı. Patlama sesinden yaklaşık 10 dakika sonra buraya girdi. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler” diye konuştu.



10 terörist daha etkisiz



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen altı PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi” denildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.