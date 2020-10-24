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24.10.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

PKK’lıları Sincar’dan çıkarma süreci başladı

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasında yapılan anlaşma kapsamında terör örgütü PKK, Şii milis grubu Haşdi Şabi ve diğer silahlı grupların Sincar’dan çıkarılmasına yönelik ilk adım atıldı.

PKK’lıları Sincar’dan çıkarma süreci başladı
NAMIK DURUKAN Ankara

Bölgede güvenliğin polise devredilmesi için 2 bin 500 kişilik polis gücü kurulacak. Irak hükümeti ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre, Sincar bölgesinde idari ve güvenlik alanlarında yeniden yapılandırmaya gidilecek. Yasa dışı tüm silahlı grupların Sincar dışına çıkarılmasını öngören anlaşmanın hayata geçirilmesine güvenlik alanında düzenleme ile başlanacak. Bu kapsamda bölgede polis teşkilatı kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı. İlk etapta 18-35 yaş aralığında 2 bin 500 polis alımı yapılacak. İşe alınacak polislerden bin 500’ü sığınmacı kamplarında yaşayan göçmenlerden, bini ise Sincar halkından oluşacak.

 

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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