PKK’lıları Sincar’dan çıkarma süreci başladı

Bölgede güvenliğin polise devredilmesi için 2 bin 500 kişilik polis gücü kurulacak. Irak hükümeti ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre, Sincar bölgesinde idari ve güvenlik alanlarında yeniden yapılandırmaya gidilecek. Yasa dışı tüm silahlı grupların Sincar dışına çıkarılmasını öngören anlaşmanın hayata geçirilmesine güvenlik alanında düzenleme ile başlanacak. Bu kapsamda bölgede polis teşkilatı kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı. İlk etapta 18-35 yaş aralığında 2 bin 500 polis alımı yapılacak. İşe alınacak polislerden bin 500’ü sığınmacı kamplarında yaşayan göçmenlerden, bini ise Sincar halkından oluşacak.