04.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
PKK’nın Lavrion simsarı tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün yurt içi ve yurtdışındaki kırsal kamplarından İstanbul’a gelen örgüt mensuplarını önce Yunanistan’a oradan da örgüt kamplarına kaçıran, “Lavrion simsarı” olarak bilinen B.O.’nun izini bulup takibe aldı.
FERİT ZENGİN İstanbul
Bir süredir örgüt kamplarına terörist kaçırdığı belirlenen B.O.’nun kaldığı adresi tespit ettikten sonra harekete geçen TEM ekipleri, 30 Eylül 2020 günü gerçekleştirdiği operasyonla B.O.’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.O tutuklandı.