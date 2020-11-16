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16.11.2020 - 10:24 | | DHA

PKK'nın sözde müsteşarı yakalandı!

Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'nin sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile beraberindeki bir kadın şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

PKK'nın sözde müsteşarı yakalandı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bir istihbaratı değerlendirdi.

Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapıp Mersin'e gelen örgütün sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten 1 kadın şüphelinin saklandıkları adresi saptadı.

Kent merkezindeki eve baskın yapan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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