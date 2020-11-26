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26.11.2020 - 16:58 | | DHA

PKK'ya ağır darbe! 4 sığınakta ele geçirildi

Hakkâri’nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! 4 sığınakta ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin Armutlu ve Çukurca ilçesine bağlı Kavaklı bölgeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım-2 Kavaklı' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda; 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, 5 EYP yapımında kullanılan pil bloku, akım ölçer, büyük hilti, anahtar takımı, 250 mililitre 12 çakmak gazı, 2 mavi jelikan bidon, termal şemsiye, 36 çakmak, uyku tulumu, çadır, panço, akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

 

 

Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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