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16.11.2020 - 12:43 | | DHA

PKK'ya ağır darbe! Patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesi kırsalına jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depoda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını önlemek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şeyhhabip-Sarpkaya ana barınma alanına 13- 15 Kasım tarihlerinde 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Er Şevket Kesip 2020-54' operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında Mutki İlçesi Şeyhhabip Ana Barınma Alanında; 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depo tespit edildi. Bu alanlarda yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 1 basma düzenekli 500 gram TNT kalıpla hazırlanmış EYP düzeneği, 1 jeneratör, 1 buji, 1 adet 12 V akü, 40 metre kablo, 2 çift spor ayakkabı, 1 kürek, 1 testere, 3 battaniye, 3 jelikan bidon, 4 çaydanlık, 2 tava, 4 bardak, 1 dikiş seti, 1 koli diş macunu ve 565 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Sığınak, barınak ve mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

 

 

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